Против экс-солиста "Ляписа Трубецкого" возбудили дело после избиения фаната на сцене

Украинская полиция возбудила уголовное дело против бывшего лидера группы "Ляпис Трубецкой" и солиста группы Brutto Сергея Михалка за драку на концерте в Полтаве. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев. Музыканту может грозить до пяти лет ограничения свободы.

"Открыто и расследуется уголовное производство (дело. — Прим. Лайфа) по статье "Хулиганство". Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен (около 23 тысяч рублей) либо ограничение свободы до пяти лет", — цитирует Сулаева интернет-издание "Сегодня".