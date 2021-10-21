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Против экс-солиста "Ляписа Трубецкого" возбудили дело после избиения фаната на сцене

Сергею Михалку может грозить до пяти лет ограничения свободы или штраф от 8500 тысяч гривен.

21 октября, 20:41
<p>Сергей Михалок. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUkXx7zNMvL/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">brutto_nostra</a></p>

Сергей Михалок. Фото © Instagram / brutto_nostra

Украинская полиция возбудила уголовное дело против бывшего лидера группы "Ляпис Трубецкой" и солиста группы Brutto Сергея Михалка за драку на концерте в Полтаве. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев. Музыканту может грозить до пяти лет ограничения свободы.

"Открыто и расследуется уголовное производство (дело. — Прим. Лайфа) по статье "Хулиганство". Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен (около 23 тысяч рублей) либо ограничение свободы до пяти лет", — цитирует Сулаева интернет-издание "Сегодня".

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Напомним, у Михалка во время концерта в Полтаве возник конфликт с одним из зрителей. Музыкант пригласил мужчину на сцену, где обругал его и ударил головой в лицо, повалив на пол. Инцидент засняли на видео, ролик попал в Сеть.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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