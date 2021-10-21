Против экс-солиста "Ляписа Трубецкого" возбудили дело после избиения фаната на сцене
Сергею Михалку может грозить до пяти лет ограничения свободы или штраф от 8500 тысяч гривен.
Сергей Михалок. Фото © Instagram / brutto_nostra
Украинская полиция возбудила уголовное дело против бывшего лидера группы "Ляпис Трубецкой" и солиста группы Brutto Сергея Михалка за драку на концерте в Полтаве. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев. Музыканту может грозить до пяти лет ограничения свободы.
"Открыто и расследуется уголовное производство (дело. — Прим. Лайфа) по статье "Хулиганство". Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен (около 23 тысяч рублей) либо ограничение свободы до пяти лет", — цитирует Сулаева интернет-издание "Сегодня".
Напомним, у Михалка во время концерта в Полтаве возник конфликт с одним из зрителей. Музыкант пригласил мужчину на сцену, где обругал его и ударил головой в лицо, повалив на пол. Инцидент засняли на видео, ролик попал в Сеть.
Комментариев: 0