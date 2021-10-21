Зрители сняли, как экс-солист "Ляписа Трубецкого" избил на сцене фаната, который посмел задремать
Выходку музыканта зрители сняли на телефон и выложили в Сеть, чтобы привлечь внимание к поведению Михалока.
49-летний музыкант Сергей Михалок, которого многие знают по его выступлениям с группой "Ляпис Трубецкой", устроил скандал во время концерта в Полтаве. Мужчина исполнял программу для коллектива "Ляпис 98", когда у него вдруг возник конфликт с одним из зрителей, который якобы умудрился задремать. Музыкант пригласил его на сцену, поинтересовавшись: "Мы жизни мало даем, да? А кто даёт жизни — Саша Башлачёв?" А затем попытался выяснить, есть ли у фаната с гитарой билет, но тот не отвечал, предлагая деньги.
Видео © YouTube / GLRecords
В итоге градус накала повысился настолько, что Михалок решил применить физическую силу. Рокер ударил фаната головой в лицо, повалив на пол. После этого зрители стали выкрикивать нелестные слова в адрес самого музыканта, отмечая, что он перешёл черту, а ролик с нападением быстро разлетелся по Сети, неприятно удивив поклонников.
Некрасиво очень, фу
Да... как же я любил его песни.. а он вот оно как..
Сергей Михалок вместе с друзьями основал группу "Ляпис Трубецкой" в 1999 году, а в 2014-м из-за внутренних конфликтов она распалась на два коллектива — Trubetskoy и Brutto. За время существования "Ляпис" снискал огромную популярность у многих поколений и стал лауреатом премий RAMP, "Рок-коронация", "Чартова дюжина" и других. Сам Михалок активно участвовал в политике родной Белоруссии и критиковал решения лидера страны, за что его группа попала в чёрный список. Сейчас музыкант проживает на Украине вместе со второй женой и тремя детьми.
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