Зрители сняли, как экс-солист "Ляписа Трубецкого" избил на сцене фаната, который посмел задремать

49-летний музыкант Сергей Михалок, которого многие знают по его выступлениям с группой "Ляпис Трубецкой", устроил скандал во время концерта в Полтаве. Мужчина исполнял программу для коллектива "Ляпис 98", когда у него вдруг возник конфликт с одним из зрителей, который якобы умудрился задремать. Музыкант пригласил его на сцену, поинтересовавшись: "Мы жизни мало даем, да? А кто даёт жизни — Саша Башлачёв?" А затем попытался выяснить, есть ли у фаната с гитарой билет, но тот не отвечал, предлагая деньги.

Видео © YouTube / GLRecords

В итоге градус накала повысился настолько, что Михалок решил применить физическую силу. Рокер ударил фаната головой в лицо, повалив на пол. После этого зрители стали выкрикивать нелестные слова в адрес самого музыканта, отмечая, что он перешёл черту, а ролик с нападением быстро разлетелся по Сети, неприятно удивив поклонников.

Некрасиво очень, фу Syraya

Да... как же я любил его песни.. а он вот оно как.. 39262 Brekekex

Фото © YouTube / GLRecords и Instagram / lyapis98