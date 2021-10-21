Модель, продающую свои интимные кадры, затравили за видео с голой грудью на фоне храма в Москве

Модель, известная под псевдонимом Lola Bunny, решила поднять собственную популярность рискованным образом. Девушка снялась на фоне храма Василия Блаженного, но вместо стильной фотосессии она устроила откровенную — на видео москвичка внезапно поднимает топ и оголяет грудь. Этот ролик завирусился в соцсетях, и к девушке у многих пользователей возникли серьёзные претензии.

Видео © Telegram / "Плохие новости"

Недовольные засыпали Лолу угрозами расправой и принялись активно жаловаться на её инстаграм. Девушка извинилась перед всеми, объяснив, что ролик был снят года два-три назад и не планировался к публикации. "Я извиняюсь, что оскорбила чувства верующих, я очень сожалею об этом", — писала модель в сториз. Но жалобы и угрозы не прекратились, что разозлило уже саму москвичку.

Фото © Instagram / yambogdini

Я сохранила каждого, кто пишет мне угрозы о расправе. Как вы можете говорить о какой-то вере, когда из вашего рта льётся <...>? О какой морали вы говорите? Lola Bunny

Фото © Telegram / LOLABUNNY

В итоге оскорблённые пользователи Сети добились удаления странички модели. Она тут же завела резервную и закрыла её, устав от хейта. Лола больше привыкла ко всеобщему обожанию — девушка продаёт свои интимные снимки на Onlyfans и всячески продвигает себя в соцсетях. Сейчас роликом модели заинтересовалась полиция, которая инициировала проверку действий Лолы, сообщает ТАСС.

Фото © Telegram / LOLABUNNY и Instagram / yambogdini