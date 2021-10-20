Ведущая рассказывала прогноз погоды, как вдруг на экране у неё за спиной появилось порно
Полиция теперь разбирается в произошедшем, а телеканал может нарваться на огромный штраф за показ изображений 18+ несовершеннолетним лицам.
В странной ситуации оказались на днях сотрудники телекомпании KREM2 в Вашингтоне, США, из-за которой им может грозить немалый штраф. Ведущая новостей, как обычно, представила метеоролога Мишель Босс, которая должна была рассказать о прогнозе погоды на завтра. Девушка расстроила зрителей, сообщив, что хорошая погода какое-то время ещё продержится, но недолго. Однако никто не обратил на её слова внимания, пишет Lad Bible.
Видео © Telegram / SHOT
Причиной такой рассеянности стало порно, которое проигрывалось за спиной Мишель. Девушка явно не подозревала о драме, которая развернулась во время вечерней трансляции, как и её напарница. Однако их коллеги успели заметить оплошность и быстро развернули карту на весь экран. Непотребство с голой девушкой, которая демонстрировала все свои интимные части, транслировалось около 10 секунд. Но этого хватило для скандала.
В редакцию начали поступать звонки возмущённых зрителей, которые застали ролик 18+ в эфире. Представители телекомпании извинились за подобную оплошность и заверили, что впредь подобного не повторится. Они усиленно сотрудничают с полицией, которая разбирается в произошедшем. Также KREM2 может грозить крупный штраф за демонстрацию порнографии несовершеннолетним лицам, которые в это время могли быть возле телевизоров.
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