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Ведущая рассказывала прогноз погоды, как вдруг на экране у неё за спиной появилось порно

Полиция теперь разбирается в произошедшем, а телеканал может нарваться на огромный штраф за показ изображений 18+ несовершеннолетним лицам.

20 октября, 15:02

Фото © Telegram / SHOT

В странной ситуации оказались на днях сотрудники телекомпании KREM2 в Вашингтоне, США, из-за которой им может грозить немалый штраф. Ведущая новостей, как обычно, представила метеоролога Мишель Босс, которая должна была рассказать о прогнозе погоды на завтра. Девушка расстроила зрителей, сообщив, что хорошая погода какое-то время ещё продержится, но недолго. Однако никто не обратил на её слова внимания, пишет Lad Bible.

Видео © Telegram / SHOT

Причиной такой рассеянности стало порно, которое проигрывалось за спиной Мишель. Девушка явно не подозревала о драме, которая развернулась во время вечерней трансляции, как и её напарница. Однако их коллеги успели заметить оплошность и быстро развернули карту на весь экран. Непотребство с голой девушкой, которая демонстрировала все свои интимные части, транслировалось около 10 секунд. Но этого хватило для скандала.

Фото © Telegram / SHOT

Фото © Telegram / SHOT

В редакцию начали поступать звонки возмущённых зрителей, которые застали ролик 18+ в эфире. Представители телекомпании извинились за подобную оплошность и заверили, что впредь подобного не повторится. Они усиленно сотрудничают с полицией, которая разбирается в произошедшем. Также KREM2 может грозить крупный штраф за демонстрацию порнографии несовершеннолетним лицам, которые в это время могли быть возле телевизоров.

Зрители новостей были шокированы, когда во время репортажа внезапно включилась сатанинская месса

Зрители новостей были шокированы, когда во время репортажа внезапно включилась сатанинская месса

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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