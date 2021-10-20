Вдова раскрыла, как сбросила 19 кг, но этот метод подойдёт не каждому, ведь она ест прах своего мужа
Девушка корит себя, но ничего не может поделать с пугающим пристрастием.
26-летняя Кейси из Теннесси, США, приняла участие в шоу "Мои странные пристрастия" и впервые поделилась своим страшным секретом. Девушка призналась, что ест прах своего покойного мужа Шона.
Кейси и Шон познакомились в 2009 году и поженились спустя 10 месяцев. Однако семейным счастьем им пришлось наслаждаться недолго. В 2011 году Шон умер из-за приступа астмы. И безутешная девушка, чтобы пережить утрату, стала всюду носить с собой урну с его прахом.
Я беру супруга с собой повсюду: в продуктовый магазин, за покупками, в кино, когда иду куда-нибудь поесть. Если я готовлю, то покупаю продукты, которые ему нравятся. И я не ем их. То, что я приготовила для него, — только для него. Некоторые люди смеются, они думают, что я притворяюсь. Но я серьёзно, ведь он мой муж
Однако спустя время история приобрела ещё более неожиданный поворот. Однажды вдова случайно испачкалась прахом мужа, но стереть его была не в силах. Тогда Кейси просто слизала пепел с руки. По словам девушки, с тех пор она каждый день продолжает "есть своего мужа" и похудела на 19 кг, пишет The Sun.
Прах похож на смесь испорченных яиц, песка и наждачной бумаги, но я полюбила этот вкус. <...> Я сбросила 19 кг, ведь в основном я ем только его. <...> Когда я открываю урну, я испытываю чувство счастья. Это как прилив адреналина. И чем больше я ем, тем больше воодушевляюсь, пока не понимаю, что пепла осталось совсем немного
Однако спустя несколько минут эйфория проходит — и на Кейси накатывают чувства вины и стыда. Девушка становится противна сама себе и даже начинает считать себя сумасшедшей. Но больше всего вдова боится, что съест прах целиком и окончательно потеряет любимого мужа.
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