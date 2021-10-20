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Готка показала, кто скрывается под её демоническим макияжем, и от этой принцессы не отвести глаз

И, хотя героиня материала всё равно вернулась к своему любимому стилю, теперь она может не бездоказательно рассказывать, что под гримом — совсем другой человек.

20 октября, 09:08

Фото © Instagram / korzkit

Британка Шэнни Уэбб несколько лет совершенствовала свой образ гота, вдохновившись демоническими образами. Два десятка татуировок, белые или чёрные линзы, металлические аксессуары, обязательно мрачная одежда — всё это и правда создавало вокруг Шэнни некоторую загробную атмосферу. Но недавно она решила поучаствовать в проекте Hooked On The Look, в рамках которого визажист пообещал сделать из неё принцессу.

Фото © Instagram / korzkit

Фото © Instagram / korzkit

На преображение понадобилось несколько часов. Все видимые тату перекрыли базой, пирсинг убрали, а огромные тоннели спрятали под светлым париком. Устрашающий чёрно-белый грим заменил аккуратный светлый макияж. Но и это ещё не всё. От линз тоже избавились, открыв взору ясные глаза Шэнни.

Фото © Instagram / korzkit

Фото © Instagram / korzkit

Люди правда думают, что я должна быть грубой, недружелюбной и некоммуникабельной. Но на самом деле я действительно весёлая!

Шэнни Уэбб

Фото © Instagram / korzkit

Фото © Instagram / korzkit

И хоть результат преображения Шэнни понравился, глядя на себя в зеркало, она лишь вспоминала, почему так любит свой оригинальный стиль. С тех пор как передача вышла в свет, прошло примерно два месяца, и британке ещё ни разу не пришло в голову снова одеться "по-нормальному", пишет Daily Star.

На Украине родители переживали, что их дочь стала готом, но самые страшные преображения были впереди

На Украине родители переживали, что их дочь стала готом, но самые страшные преображения были впереди

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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