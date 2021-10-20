Готка показала, кто скрывается под её демоническим макияжем, и от этой принцессы не отвести глаз
И, хотя героиня материала всё равно вернулась к своему любимому стилю, теперь она может не бездоказательно рассказывать, что под гримом — совсем другой человек.
Британка Шэнни Уэбб несколько лет совершенствовала свой образ гота, вдохновившись демоническими образами. Два десятка татуировок, белые или чёрные линзы, металлические аксессуары, обязательно мрачная одежда — всё это и правда создавало вокруг Шэнни некоторую загробную атмосферу. Но недавно она решила поучаствовать в проекте Hooked On The Look, в рамках которого визажист пообещал сделать из неё принцессу.
На преображение понадобилось несколько часов. Все видимые тату перекрыли базой, пирсинг убрали, а огромные тоннели спрятали под светлым париком. Устрашающий чёрно-белый грим заменил аккуратный светлый макияж. Но и это ещё не всё. От линз тоже избавились, открыв взору ясные глаза Шэнни.
Люди правда думают, что я должна быть грубой, недружелюбной и некоммуникабельной. Но на самом деле я действительно весёлая!
И хоть результат преображения Шэнни понравился, глядя на себя в зеркало, она лишь вспоминала, почему так любит свой оригинальный стиль. С тех пор как передача вышла в свет, прошло примерно два месяца, и британке ещё ни разу не пришло в голову снова одеться "по-нормальному", пишет Daily Star.
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