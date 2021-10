Готка показала, кто скрывается под её демоническим макияжем, и от этой принцессы не отвести глаз

Британка Шэнни Уэбб несколько лет совершенствовала свой образ гота, вдохновившись демоническими образами. Два десятка татуировок, белые или чёрные линзы, металлические аксессуары, обязательно мрачная одежда — всё это и правда создавало вокруг Шэнни некоторую загробную атмосферу. Но недавно она решила поучаствовать в проекте Hooked On The Look, в рамках которого визажист пообещал сделать из неё принцессу.