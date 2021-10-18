Лидера Rammstein застали в гримёрке певицы в Москве, и это видео породило слухи о новом романе
Ранее разговоры о предполагаемом романе Лободы и Линдеманна разрывали российские и украинские СМИ. Но с тех пор пару давно не видели вместе. Похоже, у артиста новая фаворитка в российском шоу-бизнесе.
Стоило Лободе переехать жить на Кипр, как Тилль Линдеманн нашёл в России новую любимицу. Об этом журналистам стало известно за кулисами акустического концерта украинской и российской певицы Мари Краймбрери, который проходил в Москве. Фронтмен метал-группы Rammstein пришёл туда с огромным букетом цветов и за закрытыми дверями проговорил с 29-летней исполнительницей где-то 10 минут. Визит рокера попал на видео, пишет Starhit.
Видео © Starhit
За концертом музыкант наблюдал из VIP-зоны на втором этаже в компании своих приятелей. Судя по реакции, немец был в восторге от выступления. Когда Краймбрери была на сцене, мужчина не отводил от неё взгляда, а в перерывах активно обсуждал с друзьями самые впечатляющие моменты шоу. Связывают пару дружеские или романтические отношения, покажет время. Но стоит отметить, что несколько лет назад именно с таких встреч начался предполагаемый роман Лободы и Линдеманна.
Фанаты были уверены, что Светлана не только встречалась с Тиллем, но и родила от него ребёнка — в 2018 году на свет появилась младшая дочь Лободы Тильда. Сходство её имени с именем знаменитого рокера только добавляет подозрений. Впрочем, слухи так официально никто и не подтвердил.
Фото © Starhit, Instagram / marikraimbrery / photoanastas / semyonushkin
Настоящее имя Мари Краймбрери — Марина Вадимовна Жадан. Девушка родилась в Кривом Роге и с самого детства мечтала стать профессиональной танцовщицей. Но после травмы колена в 15 лет о планах пришлось забыть. Благо за пару лет до этого девушка начала писать тексты песен. Первым большим релизом певицы стал трек "Давай навсегда", который она выпустила вместе с T-killah в 2015 году. А первый успех пришёл к исполнительнице в 2017-м, когда у неё вышел альбом "ННКН". Самой популярной песней с пластинки стала "Полюби меня пьяную", клип на которую посмотрело почти 10 млн человек.
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