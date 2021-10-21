"Пандемия продолжается": В Кремле назвали вынужденными новые ограничения по коронавирусу в Москве и Подмосковье
Это может нравиться, может не нравиться, но деваться некуда, отметил Дмитрий Песков.
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Новые ограничения по коронавирусу в Москве и Подмосковье вынужденные и связаны с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пандемия продолжается. Это может нравиться, может не нравиться, но деваться некуда", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее Лайф сообщал, что в Москве за сутки выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. После этого Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период в городе закрываются все предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Вслед за столицей локдаун ввели и в Подмосковье.
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