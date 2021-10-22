Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал нападение бывшего солиста группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка на фаната на концерте группы "Ляпис-98" в украинской Полтаве.

"Если человек перешёл границы дозволенного и получил за это, наверное, это нормально. Но для того, чтобы дать оценку, надо находиться внутри, ведь я не живу жизнью других людей, эта информация обошла нас стороной", — выразил своё мнение Пригожин в беседе с "Газетой.ru".

Продюсер добавил, что сам старается себя сдерживать, но не всегда можно договориться мирным путём. "Иногда приходится треснуть по башке", чтобы человек начал вести адекватный диалог, заключил Пригожин.