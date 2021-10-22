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"Иногда приходится треснуть по башке": Пригожин оценил нападение экс-солиста "Ляписа Трубецкого" на фаната

Продюсер отметил, что сам старается себя сдерживать, но не всегда можно договориться мирным путём.

21 октября, 21:06
<p>Продюсер Иосиф Пригожин. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Продюсер Иосиф Пригожин. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал нападение бывшего солиста группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка на фаната на концерте группы "Ляпис-98" в украинской Полтаве.

"Если человек перешёл границы дозволенного и получил за это, наверное, это нормально. Но для того, чтобы дать оценку, надо находиться внутри, ведь я не живу жизнью других людей, эта информация обошла нас стороной", выразил своё мнение Пригожин в беседе с "Газетой.ru".

"Посмотрим, кто из нас мужчина": Пригожин вызвал Шнурова на бой и пригрозил "порвать его на куски"

"Посмотрим, кто из нас мужчина": Пригожин вызвал Шнурова на бой и пригрозил "порвать его на куски"

Продюсер добавил, что сам старается себя сдерживать, но не всегда можно договориться мирным путём. "Иногда приходится треснуть по башке", чтобы человек начал вести адекватный диалог, заключил Пригожин.

Напомним, у Михалка во время концерта в Полтаве возник конфликт с одним из зрителей. Музыкант пригласил мужчину на сцену, где обругал его и ударил головой в лицо, повалив на пол. Инцидент засняли на видео, ролик попал в Сеть. Против артиста возбудили дело. Ему может грозить до пяти лет ограничения свободы или штраф от 8500 гривен.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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