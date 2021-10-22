"Иногда приходится треснуть по башке": Пригожин оценил нападение экс-солиста "Ляписа Трубецкого" на фаната
Продюсер отметил, что сам старается себя сдерживать, но не всегда можно договориться мирным путём.
Продюсер Иосиф Пригожин. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал нападение бывшего солиста группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка на фаната на концерте группы "Ляпис-98" в украинской Полтаве.
"Если человек перешёл границы дозволенного и получил за это, наверное, это нормально. Но для того, чтобы дать оценку, надо находиться внутри, ведь я не живу жизнью других людей, эта информация обошла нас стороной", — выразил своё мнение Пригожин в беседе с "Газетой.ru".
Продюсер добавил, что сам старается себя сдерживать, но не всегда можно договориться мирным путём. "Иногда приходится треснуть по башке", чтобы человек начал вести адекватный диалог, заключил Пригожин.
Напомним, у Михалка во время концерта в Полтаве возник конфликт с одним из зрителей. Музыкант пригласил мужчину на сцену, где обругал его и ударил головой в лицо, повалив на пол. Инцидент засняли на видео, ролик попал в Сеть. Против артиста возбудили дело. Ему может грозить до пяти лет ограничения свободы или штраф от 8500 гривен.
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