Песков назвал блестящей сессию вопросов Путину на заседании "Валдая"
По словам представителя Кремля, в ходе дискуссии было "очень много содержания".
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Дискуссия членов клуба "Валдай" с президентом России Владимиром Путиным охватила максимальное число актуальных тем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"И выступление содержательное, собственно, как мы и анонсировали, и сессия "ответы — вопросы" тоже блестящая", — цитирует Пескова ТАСС.
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По словам представителя Кремля, в ходе дискуссии было "очень много содержания".
Напомним, в ходе дискуссии президент затронул темы Нагорного Карабаха, угрозы третьей мировой войны, Афганистана, отношений России с Европой и США, обязательной вакцинации от коронавируса, Украины, поставок газа, мирного договора с Японией, кризиса продовольствия в мире, "Северного потока – 2", закона об иноагентах, расизма, прав мужчин и женщин, климата и многие другие.
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