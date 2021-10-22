Песков назвал блестящей сессию вопросов Путину на заседании "Валдая"

Дискуссия членов клуба "Валдай" с президентом России Владимиром Путиным охватила максимальное число актуальных тем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"И выступление содержательное, собственно, как мы и анонсировали, и сессия "ответы — вопросы" тоже блестящая", — цитирует Пескова ТАСС.