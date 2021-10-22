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Песков назвал блестящей сессию вопросов Путину на заседании "Валдая"

По словам представителя Кремля, в ходе дискуссии было "очень много содержания".

21 октября, 21:39
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Дискуссия членов клуба "Валдай" с президентом России Владимиром Путиным охватила максимальное число актуальных тем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"И выступление содержательное, собственно, как мы и анонсировали, и сессия "ответы — вопросы" тоже блестящая", — цитирует Пескова ТАСС.

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По словам представителя Кремля, в ходе дискуссии было "очень много содержания".

Напомним, в ходе дискуссии президент затронул темы Нагорного Карабаха, угрозы третьей мировой войны, Афганистана, отношений России с Европой и США, обязательной вакцинации от коронавируса, Украины, поставок газа, мирного договора с Японией, кризиса продовольствия в мире, "Северного потока – 2", закона об иноагентах, расизма, прав мужчин и женщин, климата и многие другие.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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