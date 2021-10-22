В Минюсте Грузии обвинили Саакашвили в нарушении тюремного устава после жеста с "сердечком"
В ведомстве отметили, что политик воспользовался походом в душ, куда запрещён вход сотрудникам.
Фото © ТАСС / Давид Мдзинаришвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нарушил тюремный устав, поприветствовав 21 октября своих сторонников сквозь железные решётки тюрьмы. Об этом говорится в распространённом сообщении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.
"Саакашвили попросил принять душ, и сотрудники учреждения доставили его в душевую. Сотрудникам учреждения вход в душевую комнату запрещён, они ожидали заключённого в коридоре. Саакашвили воспользовался этим и обратился к собравшимся за пределами учреждения людям, чем нарушил внутренний устав", — говорится в сообщении.
Отмечается, что работники тюрьмы сразу же пресекли нарушение. В ведомстве не уточняют, будет ли политик наказан.
Напомним, ранее Саакашвили показал сторонникам "сердечко" сквозь железные решётки тюрьмы. Политика удалось снять во время митинга, который проводился возле здания в его поддержку.
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