На Камчатке не будут принимать на работу вахтовиков без прививки от коронавируса
Исключение - те, кто у кого есть медотвод к вакцинации, а также переболевшие в течение полугода.
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Власти Камчатки запретили с 1 ноября принимать на работу вахтовиков, которые не сделали прививку от CoViD-19. Это следует из постановления губернатора края Владимира Солодова, опубликованного на сайте правительства региона.
"Постановляю запретить с 1 ноября 2021 года руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные, привлекать на вахтовую работу работников, невакцинированных против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что данные требования не касаются сотрудников, которые имеют медотвод от прохождения вакцинации, и на тех, кто переболел коронавирусом в течение шести месяцев и это подтверждено медицинским сертификатом.
Ранее Лайф сообщал, что из-за сложной ситуации с ковидом подавляющее большинство регионов России уже приняли решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, многие субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
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