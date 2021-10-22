Экс-главу фан-клуба "Спартака" оштрафовали за нападение на журналиста после матча с "Лестером"

Тушинский суд Москвы оштрафовал бывшего главу фан-клуба футбольного клуба "Спартак", экс-лидера фанатского объединения "Фратрия" Валентина Коршунова на пять тысяч рублей и запретил на два года посещать спортивные соревнования за нападение на журналиста РБК Александра Щёголева на территории стадиона красно-белых. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Коршунов В.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным запретом на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на 2 года", — уточнили в суде.

Там также добавили, что Коршунов в момент инцидента был пьян, оскорблял журналиста и требовал от него прекратить снимать видео.

Напомним, ранее было опубликовано видео нападения на журналиста после матча "Спартак" — "Лестер". В ходе конфликта Коршунов нецензурно выражался, требуя перестать его снимать, после чего набросился с кулаками на Щёголева. Всё происходило возле выхода с VIP-трибуны стадиона "Открытие банк арена". После того как агрессор ударил журналиста, его задержали и отвели в отделение полиции. Туда же отправился и сам Щёголев.