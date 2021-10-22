Sony опубликовала трейлер экранизации известной видеоигры Uncharted
Премьера картины, главные роли в которой исполнили Том Холланд, Марк Уолберг и Антонио Бандерас, состоится в феврале следующего года.
Скриншот кадра из видео © YouTube / SonyPicturesRU
Студия Sony презентовала первый трейлер экранизации видеоигры Uncharted. Ролик опубликован на "Ютубе" и уже собрал свыше 280 тысяч просмотров.
По сценарию картины "Анчартед. На картах не значится" соперники Нейтан Дрейк и Виктор "Салли" Салливан стали союзниками и искателями приключений. Героям предстоит разгадать одну из величайших тайн в истории человечества.
Главные роли в фильме исполнили Том Холланд и Марк Уолберг, антагониста сыграл Антонио Бандерас. В картине также снялись София Тейлор Али и Тати Габриэль. Режиссёром ленты стал Рубен Флейшер, которого зрители знают по фильмам "Веном" и "Zомбилэнд. Контрольный выстрел".
Фильм выйдет 10 февраля 2022 года.
Ранее создатель The Last of Us показал первый кадр из сериала HBO по мотивам видеоигры. Сценарист Нил Дракманн написал, что еле сдерживается, чтобы не представить фанатам все остальные моменты со съёмок.
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