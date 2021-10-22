Sony опубликовала трейлер экранизации известной видеоигры Uncharted

Студия Sony презентовала первый трейлер экранизации видеоигры Uncharted. Ролик опубликован на "Ютубе" и уже собрал свыше 280 тысяч просмотров.

По сценарию картины "Анчартед. На картах не значится" соперники Нейтан Дрейк и Виктор "Салли" Салливан стали союзниками и искателями приключений. Героям предстоит разгадать одну из величайших тайн в истории человечества.

Главные роли в фильме исполнили Том Холланд и Марк Уолберг, антагониста сыграл Антонио Бандерас. В картине также снялись София Тейлор Али и Тати Габриэль. Режиссёром ленты стал Рубен Флейшер, которого зрители знают по фильмам "Веном" и "Zомбилэнд. Контрольный выстрел".

Фильм выйдет 10 февраля 2022 года.