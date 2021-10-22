Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"От диспетчера ЕДДС Зимовниковского района поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по адресу Ростовская область, хутор Байков, ул. Центральная, д. 1", — рассказали в ведомстве.

В СУ СКР по региону уточнили, что погибли дети трёх, четырёх и шести лет. Двое из них скончались на месте, а третий — по дороге в больницу.

"По предварительным данным, дети находились в домовладении одни, без присмотра взрослых", — сообщили в СКР.