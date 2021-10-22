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Были дома одни: Трое маленьких детей погибли при пожаре под Ростовом

Трагедия произошла в частном доме на хуторе Байков. Где были родители, пока не уточняется.

21 октября, 23:44
<p>Фото © Официальный <a href="https://rostov.sledcom.ru/news/item/1622223/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> СУ СКР по Ростовской области</p>

Фото © Официальный сайт СУ СКР по Ростовской области

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"От диспетчера ЕДДС Зимовниковского района поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по адресу Ростовская область, хутор Байков, ул. Центральная, д. 1", — рассказали в ведомстве.

Трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

Трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

В СУ СКР по региону уточнили, что погибли дети трёх, четырёх и шести лет. Двое из них скончались на месте, а третий — по дороге в больницу.

"По предварительным данным, дети находились в домовладении одни, без присмотра взрослых", — сообщили в СКР.

По данному факту начата доследственная проверка. Ход её проведения на контроль поставил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее тела троих детей и троих взрослых нашли на месте пожара в жилом доме в Кургане. Также Лайф сообщал, что женщина и два маленьких ребёнка погибли при пожаре в Якутии.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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