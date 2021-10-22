Ещё в двух регионах России вводят QR-коды для посещения торговых центров и других мест
Подобную практику борьбы с коронавирусом используют уже более половины российских субъектов.
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В республике Марий Эл и Брянской области вводят QR-коды для посещения торговых центров и других общественных мест из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее власти Марий Эл приняли решение ввести QR-коды при входе на культурные и спортивные мероприятия и заведения общепита с 22 октября. Однако накануне глава республики Александр Евстифеев ввёл дополнительные ограничения, сообщает его пресс-служба. Так, с 1 ноября жителям регионам будет запрещено посещать торговые центры, салоны красоты, музеи, библиотеки и клубы без QR-кода о вакцинации.
"С 1 ноября вводится запрет на посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) без предъявления QR-кода о вакцинации либо о перенесённом заболевании либо справки об отрицательном ПЦР-тесте либо постоянного медотвода торгово-развлекательных центров; организаций, оказывающих бытовые услуги, и салонов красоты; организаций, предоставляющих страховые услуги, продажу автомобилей; учреждений культуры музейного типа, библиотечного типа, клубного типа", — говорится в сообщении.
В Брянской области QR-коды вводятся с 15 ноября. Их будет необходимо предъявить при посещении торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, кафе, домов культуры, гостиниц, пансионатов, домов отдыха, парикмахерских, салонов красоты, бань, бассейнов и других заведений. Помимо QR-кода жители могут предъявить справку о вакцинации, о перенесённом коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. Также в Брянской области с 15 ноября граждане старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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