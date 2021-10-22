Экс-владелец "Спартака" раскритиковал Сёмина за то, что он "разбрасывается медалями"

Экс-владелец футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко прокомментировал жест бывшего тренера "Локомотива" Юрия Сёмина, который отдал свою медаль болельщику красно-зелёных. Бизнесмен раскритиковал этот поступок.

"Мне не очень нравится, когда разбрасываются медалями. Сёмин бился за эту серебряную медаль не один, а все ребята, целая команда", — заявил Червиченко в беседе с изданием "Чемпионат".

По мнению бывшего владельца "Спартака", то, что Сёмину всё-таки вручили эту медаль, — это дань уважения наставнику.

"Мне не нравится, когда кто-то, например, проигрывает в финале и сразу снимает медаль. Вы проиграли, но вы же дошли до этого финала. На это все смотрят, надо относиться уважительно", — подчеркнул Червиченко.

Напомним, перед матчем третьего тура Лиги Европы, в котором встретились "Локомотив" и "Галатасарай", Сёмину вручили серебряную медаль за сезон 2019/20. Чуть позже свою награду он отдал одному из юных болельщиков, который расположился на фанатской трибуне "РЖД-арены".