Врачи назвали несколько неочевидных симптомов рака поджелудочной

Жёлтая кожа и белки глаз, а также плохой аппетит и внезапная потеря веса указывают на возникновение рака поджелудочной железы. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.

Специалисты отмечают, что пожелтение кожи и белков глаз происходит тогда, когда в крови накапливается продукт распада — билирубин. Также симптомами рака поджелудочной железы могут быть потеря аппетита, необъяснимое снижение веса, чувство усталости или отсутствия энергии, повышенная температура, ощущение жара и дрожи, тошнота, боль в верхней части живота. При появлении этих признаков специалисты советуют сразу же обратиться к врачу, пройти обследование и, если необходимо, начать лечение.

Рак поджелудочной железы — злокачественное новообразование, исходящее из эпителия железистой ткани и протоков поджелудочной железы. Болезнь чаще всего поражает людей пожилого возраста, при этом как мужчин, так и женщин. Провоцировать её развитие могут спиртные напитки, курение, обилие жирной и острой пищи. Симптомы рака поджелудочной железы часто не специфичны и не выражены, поэтому опухоль обнаруживается на поздних стадиях процесса.