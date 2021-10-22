Пушков жёстко ответил на слова генсека НАТО о диалоге с Россией
По словам сенатора, подобные речи звучат долгие годы, но за ними не стоит ничего.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сенатор Алексей Пушков оценил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности к диалогу с Россией. Своё мнение политик выразил на странице в "Твиттере".
Ранее генсек альянса заявил о готовности к контактам с РФ, при этом добавив, что НАТО осознаёт сложность отношений с Москвой и будет стремиться к их улучшению.
"О готовности к диалогу с Россией и горячем стремлении к улучшению отношений заговорил генсек НАТО. Не иначе как именно ради этого альянс вёл словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия — НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего", — прокомментировал Пушков.
Напомним, в начале этой недели глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.
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