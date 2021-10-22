Пушков жёстко ответил на слова генсека НАТО о диалоге с Россией

Сенатор Алексей Пушков оценил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности к диалогу с Россией. Своё мнение политик выразил на странице в "Твиттере".

Ранее генсек альянса заявил о готовности к контактам с РФ, при этом добавив, что НАТО осознаёт сложность отношений с Москвой и будет стремиться к их улучшению.

"О готовности к диалогу с Россией и горячем стремлении к улучшению отношений заговорил генсек НАТО. Не иначе как именно ради этого альянс вёл словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия — НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего", — прокомментировал Пушков.