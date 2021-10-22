В Грузии госпитализировали отца Саакашвили

Отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Саакашвили попал в больницу. Об этом сообщает телеканал "Мтавари архи".

"Отец Михаила Саакашвили госпитализирован. Николоз Саакашвили переведён в клинику Чапидзе с кардиологическими проблемами. Отец третьего президента ещё некоторое время пробудет в клинике под наблюдением медиков", — говорится в сообщении телекомпании.

По данным СМИ, состояние мужчины на данный момент стабильное.