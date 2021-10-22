В Грузии госпитализировали отца Саакашвили
Николоз Саакашвили находится в клинике Чапидзе с кардиологическими проблемами.
Фото © ТАСС / Давид Мдзинаришвили
Отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Саакашвили попал в больницу. Об этом сообщает телеканал "Мтавари архи".
"Отец Михаила Саакашвили госпитализирован. Николоз Саакашвили переведён в клинику Чапидзе с кардиологическими проблемами. Отец третьего президента ещё некоторое время пробудет в клинике под наблюдением медиков", — говорится в сообщении телекомпании.
По данным СМИ, состояние мужчины на данный момент стабильное.
"Он действительно напряжён, учитывая ситуацию. Отцу очень сложно наблюдать за своим сыном за решёткой. Конечно, это повлияло", — рассказал журналистам брат экс-президента страны Давид Саакашвили.
Ранее Лайф писал о том, что врачи настаивают на госпитализации продолжающего голодовку Саакашвили. Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку.
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