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В Грузии госпитализировали отца Саакашвили

Николоз Саакашвили находится в клинике Чапидзе с кардиологическими проблемами.

22 октября, 00:41

Фото © ТАСС / Давид Мдзинаришвили

Отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Саакашвили попал в больницу. Об этом сообщает телеканал "Мтавари архи".

"Отец Михаила Саакашвили госпитализирован. Николоз Саакашвили переведён в клинику Чапидзе с кардиологическими проблемами. Отец третьего президента ещё некоторое время пробудет в клинике под наблюдением медиков", — говорится в сообщении телекомпании.

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По данным СМИ, состояние мужчины на данный момент стабильное.

"Он действительно напряжён, учитывая ситуацию. Отцу очень сложно наблюдать за своим сыном за решёткой. Конечно, это повлияло", — рассказал журналистам брат экс-президента страны Давид Саакашвили.

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Ранее Лайф писал о том, что врачи настаивают на госпитализации продолжающего голодовку Саакашвили. Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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