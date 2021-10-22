Байден не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года

Президент США Джо Байден заявил, что не ждёт значительного снижения цен на газ до начала 2022 года.

"Моё предположение состоит в том, что цены на газ начнут снижаться в начале 2022 года. Я не считаю, что до тех пор произойдёт что-либо, что существенно повлияет на цены", — сказал американский лидер в эфире телеканала CNN.

При этом он пообещал "драматическое" снижение цен на топливо на американском рынке в ближайшие два-три года. Также Байден назвал причину роста цен на топливо в США. По его словам, всё дело в производственных ограничениях ОПЕК.