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Байден не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года

При этом он пообещал "драматическое" удешевление топлива на американском рынке в ближайшие два-три года.

22 октября, 02:09
<p>Фото © ТАСС / Fotoarena via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Fotoarena via ZUMA Press

Президент США Джо Байден заявил, что не ждёт значительного снижения цен на газ до начала 2022 года.

"Моё предположение состоит в том, что цены на газ начнут снижаться в начале 2022 года. Я не считаю, что до тех пор произойдёт что-либо, что существенно повлияет на цены", — сказал американский лидер в эфире телеканала CNN.

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При этом он пообещал "драматическое" снижение цен на топливо на американском рынке в ближайшие два-три года. Также Байден назвал причину роста цен на топливо в США. По его словам, всё дело в производственных ограничениях ОПЕК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ. По словам главы государства, повышение стоимости топлива происходит помимо воли Москвы.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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