Байден не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
При этом он пообещал "драматическое" удешевление топлива на американском рынке в ближайшие два-три года.
Фото © ТАСС / Fotoarena via ZUMA Press
Президент США Джо Байден заявил, что не ждёт значительного снижения цен на газ до начала 2022 года.
"Моё предположение состоит в том, что цены на газ начнут снижаться в начале 2022 года. Я не считаю, что до тех пор произойдёт что-либо, что существенно повлияет на цены", — сказал американский лидер в эфире телеканала CNN.
При этом он пообещал "драматическое" снижение цен на топливо на американском рынке в ближайшие два-три года. Также Байден назвал причину роста цен на топливо в США. По его словам, всё дело в производственных ограничениях ОПЕК.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ. По словам главы государства, повышение стоимости топлива происходит помимо воли Москвы.
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