Мать школьника из Новосибирска рассказала о состоянии сына, которому охранник "Пятёрочки" сломал позвоночник. Видео © LIFE

Мать 13-летнего мальчика, на которого напал охранник магазина "Пятёрочка" в Новосибирске, рассказала Лайфу о состоянии ребёнка, находящегося в больнице.

"У него на данный момент боль усилилась. Также головные боли. В целом состояние удовлетворительное", — сказала Татьяна.

Женщина отметила, что в ближайшее время будут готовы результаты обследования. Пока предварительный диагноз — перелом позвоночника. При этом в мае подросток уже получал компрессионный перелом позвоночника и с того времени проходил лечение. Точный диагноз сейчас станет известен после обследования.

Татьяна добавила, что сын зашёл в магазин за лимонадом. В тот момент, когда ребёнок искал напиток на прилавках, за ним следовал охранник, думая, что мальчик хочет украсть товар. В результате началась словесная перепалка на повышенных тонах. Со слов пострадавшего, охранник оскорблял его, начал хватать за грудки и толкать.

"Ребёнок пытался от него вырваться и убежать. Сын сказал: "Я испугался, что он меня сейчас начнёт бить". В итоге он (охранник. — Прим. Лайфа) его поймал и начал заламывать ему руку за спину. В полусогнутом состоянии ребёнок был, он ему заломил другую", — рассказала мать.

Затем подбежали другие работники магазина и призвали охранника отпустить мальчика. Сам подросток не понимает, как получил травму. Предварительно, это могло произойти из-за удара либо толчка со стороны мужчины. Когда всё закончилось, пострадавший отправился домой, чтобы рассказать о случившемся матери. Вместе они поехали обратно в магазин, куда была вызвана полиция и скорая. Женщина написала заявление в правоохранительные органы. Она намерена взыскать ущерб с охранника. Мужчина при этом пока не извинился за своё поведение и никак не оправдался.

Представители "Пятёрочки" сперва отрицали вину охранника в инциденте. Они заявляли, что несовершеннолетний якобы в течение 40 минут бегал по торговому залу, прятался и провоцировал сотрудника ЧОП, который делал ему замечания, а после попытался вывести подростка из магазина. Однако после того, как о происшествии заговорили в СМИ, "Пятёрочка" обнародовала другой комментарий.

"Мы тщательно проверили информацию из Новосибирска. В ходе просмотра камер видеонаблюдения установлено, что сотрудник частного охранного предприятия, оказывающего услуги охраны магазина, превысил свои полномочия и совершил недопустимые действия в отношении несовершеннолетнего посетителя....Представитель ЧОП отстранён от работы во всех магазинах торговой сети. В адрес ЧОП направлена претензия и требование безукоризненного соблюдения стандартов обслуживания и правил поведения с посетителями", — заявили в "Пятёрочке", добавив, что компания готова оказать помощь пострадавшему.