На съёмках фильма с участием Алека Болдуина в США застрелили человека
Ещё один пострадавший получил ранение в ключицу. Погибшей же оказалась 42-летняя женщина-оператор.
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В США один человек погиб и один получил ранение в результате инцидента с огнестрельным оружием на съёмках нового фильма с участием актёра Алека Болдуина. Об этом сообщает портал TMZ.
Как уточняется, ЧП случилось на съёмках вестерна Rust ("Ржавчина") в американском штате Нью-Мексико. Инцидент произошёл во время стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Женщина-оператор получила тяжёлое ранение, её доставили в больницу города Альбукерке. Однако врачи не смогли спасти жизнь 42-летней пострадавшей. Также ранение ключицы получил режиссёр картины.
Алек Болдуин, участвовавший в съёмке сцены, во время которой произошла стрельба, не пострадал. Съёмки после случившегося приостановили.
Офис шерифа округа Санта-Фе подтвердил, что на съёмочной площадке произошёл инцидент, связанный с применением реквизита. На месте работают полицейские, ведётся расследование.
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