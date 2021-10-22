На съёмках фильма с участием Алека Болдуина в США застрелили человека

В США один человек погиб и один получил ранение в результате инцидента с огнестрельным оружием на съёмках нового фильма с участием актёра Алека Болдуина. Об этом сообщает портал TMZ.

Как уточняется, ЧП случилось на съёмках вестерна Rust ("Ржавчина") в американском штате Нью-Мексико. Инцидент произошёл во время стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Женщина-оператор получила тяжёлое ранение, её доставили в больницу города Альбукерке. Однако врачи не смогли спасти жизнь 42-летней пострадавшей. Также ранение ключицы получил режиссёр картины.

Алек Болдуин, участвовавший в съёмке сцены, во время которой произошла стрельба, не пострадал. Съёмки после случившегося приостановили.