Застрелившим оператора на съёмках фильма в США оказался известный актёр Алек Болдуин
Также ранение получил режиссёр картины Джоэл Соуза. Что привело к трагической ошибке, пока не ясно.
Алек Болдуин. Фото © Instagram / alecbaldwininsta
Актёр Алек Болдуин оказался тем человеком, который выстрелил из пистолета на съёмках фильма в США и убил женщину-оператора. Об этом сообщает телеканал KOB4.
"Власти подтвердили, что Алек Болдуин, продюсер фильма "Ржавчина", снимавшегося в Санта-Фе, выстрелил из пистолета, убив оператора фильма Халину Хатчинс и ранив режиссёра фильма Джоэла Соуза", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, в оружии должны были находиться холостые патроны. Что привело к ошибке, пока не ясно. Пострадавшую 42-летнюю женщину на вертолёте доставили в больницу города Альбукерке, где она скончалась.
Алеку Болдуину 63 года. Зрителям он известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Перл Харбор", "Мой ангел-хранитель", "Авиатор", "На грани", "Привычка жениться", "Ток-радио", "Простые сложности", "Студия 30", и многих других. Он является лауреатом премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантом на премии "Оскар" и "Тони". У Алека есть три младших брата, также ставших актёрами, — Дэниел, Уильям и Стивен.
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