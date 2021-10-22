Застрелившим оператора на съёмках фильма в США оказался известный актёр Алек Болдуин

По данным СМИ, в оружии должны были находиться холостые патроны. Что привело к ошибке, пока не ясно. Пострадавшую 42-летнюю женщину на вертолёте доставили в больницу города Альбукерке, где она скончалась .

Алеку Болдуину 63 года. Зрителям он известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Перл Харбор", "Мой ангел-хранитель", "Авиатор", "На грани", "Привычка жениться", "Ток-радио", "Простые сложности", "Студия 30", и многих других. Он является лауреатом премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантом на премии "Оскар" и "Тони". У Алека есть три младших брата, также ставших актёрами, — Дэниел, Уильям и Стивен.