Названы страны, из которых пустят в Таиланд без карантина

МИД Таиланда опубликовал список из 46 стран и территорий, откуда с 1 ноября полностью привитые от ковида туристы смогут прибывать без прохождения карантина. Согласно появившемуся на сайте ведомства перечню, Россия в него пока не вошла.

В список, в частности, попали: Австралия, Канада, Китай, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Португалия, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, Великобритания, США и Гонконг. Таким образом, с начала ноября вакцинированные граждане из перечисленных стран и территорий освобождаются от карантина при въезде в Таиланд.

В генконсульстве РФ в Пхукете уточнили, что россияне, пребывающие в Таиланде, в случае необходимости вылета из королевства в страны, указанные в опубликованном списке, смогут вернуться без прохождения карантина. Кроме того, россияне, привитые "Спутником V", ещё с сентября могут прибывать на Пхукет и Самуи без изоляции, но с обязательным семидневным нахождением в пределах этих островов. Предполагается, что эта схема ("песочница") с 1 ноября распространится на Бангкок и определённые районы провинций Чиангмай, Чонбури и Бурирам. Туристам необходимо проживать в специальной гостинице семь ночей и сдать два ПЦР-теста — по прибытии и на шестой-седьмой день.