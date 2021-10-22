Есть только одно абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса. Речь идёт о тяжёлой аллергической реакции на препарат или его компоненты, рассказала доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остаётся пожизненно, является только тяжёлая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо её компонент: анафилактический шок, отёк Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре", — приводит слова Руженцовой ТАСС.

Все остальные противопоказания являются временными, добавила эксперт. Также она отметила, что граждане с медотводом к вакцинации должны особо тщательно соблюдать все рекомендации для профилактики ковида, в частности избегать мест скопления людей и контактов с возможными заражёнными.