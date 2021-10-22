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"Все остальные — временные": В Роспотребнадзоре указали на единственное пожизненное противопоказание к вакцинации

Граждане с медотводом должны особо тщательно соблюдать все рекомендации для профилактики ковида, подчеркнула доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

22 октября, 04:03
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<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Есть только одно абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса. Речь идёт о тяжёлой аллергической реакции на препарат или его компоненты, рассказала доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остаётся пожизненно, является только тяжёлая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо её компонент: анафилактический шок, отёк Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре", — приводит слова Руженцовой ТАСС.

Все остальные противопоказания являются временными, добавила эксперт. Также она отметила, что граждане с медотводом к вакцинации должны особо тщательно соблюдать все рекомендации для профилактики ковида, в частности избегать мест скопления людей и контактов с возможными заражёнными.

"Нужно посоветоваться с лечащим врачом о возможности применения каких-либо профилактических препаратов", — заключила Руженцова.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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