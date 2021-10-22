Жалобы украинцев на низкое качество газа могут быть вызваны тем, что местное топливо смешивают с российским. Об этом порталу UBR.ua заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Незалежной Олег Попенко.

По его словам, жители страны начали замечать, что "голубое топливо" стало хуже греть, из-за чего плохо закипает вода, а еда в духовках "тлеет". Многие отмечают уменьшение калорийности газа и его плохой запах. Эксперт считает, что понижение калорийности может быть вызвано тем, что топливо плохо очищено.

"По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество", — заявил Попенко.