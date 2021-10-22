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Еда "тлеет" в духовках: На Украине объяснили низкое качество газа смешиванием с российским топливом

По словам эксперта Олега Попенко, жители Незалежной покупают плохой газ по ценам нормального.

22 октября, 03:54

Фото © Pixabay

Жалобы украинцев на низкое качество газа могут быть вызваны тем, что местное топливо смешивают с российским. Об этом порталу UBR.ua заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Незалежной Олег Попенко.

По его словам, жители страны начали замечать, что "голубое топливо" стало хуже греть, из-за чего плохо закипает вода, а еда в духовках "тлеет". Многие отмечают уменьшение калорийности газа и его плохой запах. Эксперт считает, что понижение калорийности может быть вызвано тем, что топливо плохо очищено.

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"По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество", — заявил Попенко.

Он добавил, что к тому же газ "достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим", после чего очищают. Если очистка выполнена плохо, то газ будет невысокого качества. В такой ситуации себестоимость топлива становится ниже, однако украинские потребители приобретают его по цене нормального, заключил Попенко.

Ранее на Украине оценили вероятность энергетического кризиса.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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