Режиссёр, которого подстрелил Алек Болдуин, находится в критическом состоянии
Обвинения против актёра пока не выдвинуты, сообщил представитель офиса шерифа.
Режиссёр Джоэл Соуза. Фото © Twitter / TessaMentus
Режиссёр фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза, которого на съёмках фильма случайно ранил актёр Алек Болдуин, находится в критическом состоянии. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на представителя офиса шерифа Санта-Фе.
Напомним, ранее во время съёмок одной из сцен артист выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя оператор Халина Хатчинс погибла. Что стало причиной трагедии, устанавливается.
Погибшая оператор Халина Хатчинс. Фото © Twitter / TessaMentus
Представитель офиса шерифа подтвердил, что стрелял именно Болдуин. Обвинения против актёра пока не выдвинуты. Съёмки вестерна "Ржавчина" проходили в штате Нью-Мексико. Болдуин играет в нём главную роль, а также выступает как продюсер.
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