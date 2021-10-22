Режиссёр, которого подстрелил Алек Болдуин, находится в критическом состоянии

Режиссёр фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза, которого на съёмках фильма случайно ранил актёр Алек Болдуин, находится в критическом состоянии. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на представителя офиса шерифа Санта-Фе.

Напомним, ранее во время съёмок одной из сцен артист выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя оператор Халина Хатчинс погибла. Что стало причиной трагедии, устанавливается.

Погибшая оператор Халина Хатчинс. Фото © Twitter / TessaMentus