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Режиссёр, которого подстрелил Алек Болдуин, находится в критическом состоянии

Обвинения против актёра пока не выдвинуты, сообщил представитель офиса шерифа.

22 октября, 03:47
<p>Режиссёр Джоэл Соуза. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TessaMentus/status/1451373847211646979" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TessaMentus</a></p>

Режиссёр Джоэл Соуза. Фото © Twitter / TessaMentus

Режиссёр фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза, которого на съёмках фильма случайно ранил актёр Алек Болдуин, находится в критическом состоянии. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на представителя офиса шерифа Санта-Фе.

Застрелившим оператора на съёмках фильма в США оказался известный актёр Алек Болдуин

Застрелившим оператора на съёмках фильма в США оказался известный актёр Алек Болдуин

Напомним, ранее во время съёмок одной из сцен артист выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя оператор Халина Хатчинс погибла. Что стало причиной трагедии, устанавливается.

Погибшая оператор Халина Хатчинс. Фото © Twitter / TessaMentus

Погибшая оператор Халина Хатчинс. Фото © Twitter / TessaMentus

Представитель офиса шерифа подтвердил, что стрелял именно Болдуин. Обвинения против актёра пока не выдвинуты. Съёмки вестерна "Ржавчина" проходили в штате Нью-Мексико. Болдуин играет в нём главную роль, а также выступает как продюсер.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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