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Банкир перечислил три главные ошибки россиян при создании накоплений

Для эффективного инвестирования Михаил Задорнов советует выработать привычку – откладывать какую-то сумму с любого дохода.

22 октября, 03:31

Фото © Pixabay

Россиянам при создании накоплений необходимо избегать трёх главных ошибок: слишком бояться риска, надеяться на один "самый лучший" инструмент сбережений и откладывать только крупные суммы. Об этом рассказал президент-председатель правления банка "Открытия", бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

"Первая ошибка при формировании портфеля сбережений – излишняя боязнь риска. Но основную базу сберегательного портфеля должны формировать инструменты с разной степенью защиты, как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска", - сказал Задорнов в беседе с РИА "Новости".

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Также, по словам банкира, не нужно искать единственный "самый лучший" инструмент для инвестиций и применять для всех накоплений только его. Гораздо эффективнее создать несколько сберегательных "корзин", тогда доход одной группы инвестиционных инструментов в портфеле будет компенсировать убыток от другой.

Третьей распространённой ошибкой при формировании накоплений является направление в "копилку" лишь крупных сумм. Эксперт советует, для эффективного инвестирования выработать привычку – откладывать какую-то сумму с любого дохода.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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