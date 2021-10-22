Банкир перечислил три главные ошибки россиян при создании накоплений

Россиянам при создании накоплений необходимо избегать трёх главных ошибок: слишком бояться риска, надеяться на один "самый лучший" инструмент сбережений и откладывать только крупные суммы. Об этом рассказал президент-председатель правления банка "Открытия", бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

"Первая ошибка при формировании портфеля сбережений – излишняя боязнь риска. Но основную базу сберегательного портфеля должны формировать инструменты с разной степенью защиты, как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска", - сказал Задорнов в беседе с РИА "Новости".

Также, по словам банкира, не нужно искать единственный "самый лучший" инструмент для инвестиций и применять для всех накоплений только его. Гораздо эффективнее создать несколько сберегательных "корзин", тогда доход одной группы инвестиционных инструментов в портфеле будет компенсировать убыток от другой.

Третьей распространённой ошибкой при формировании накоплений является направление в "копилку" лишь крупных сумм. Эксперт советует, для эффективного инвестирования выработать привычку – откладывать какую-то сумму с любого дохода.