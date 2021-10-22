Нерабочие дни, которые введут в Москве с 28 октября по 7 ноября, нужны для того, чтобы сделать передышку, предотвратить несколько тысяч новых заболеваний ковидом, а не устроить праздник и массово отправиться на курорты, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Ребята, вы серьёзно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в красной зоне в больницах по всей стране идёт самая настоящая война. Посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места. Врачи пашут как двужильные, но вирус активен", — обратился к москвичам Проценко в своём телеграм-канале.

Он отметил, что чисто по-человечески людей понять можно, но как врач он не может это принять. По его мнению, в сложившейся ситуации есть только два варианта: либо массово вакцинироваться, либо так же массово болеть. Но во втором случае всё будет происходить менее прогнозируемо и контролируемо, к тому же в стране нет столько коек для инфицированных.

"Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнём с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ. Мы уже потеряли слишком много времени!" — заключил Проценко.