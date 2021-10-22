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Лайф публикует фото с места смертоносного взрыва в цехе в Рязанской области

В результате происшествия погибло семь человек, но число жертв может увеличиться.

22 октября, 07:17
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались фото с места взрыва в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области. На кадрах видно, что здание разрушено.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

По предварительным данным, в результате ЧП погибло семь человек, но число жертв может увеличиться. Всего в цехе находилось 17 работников. Как уточнил наш источник, один из них госпитализирован с ожогами 80% поверхности тела.

В МЧС сообщили, что сигнал о происшествии поступил в 8:22, а в 9:31 пожар был ликвидирован на площади 160 кв. метров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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