В Новосибирске нашли пропавшего ребёнка выпавших из окна супругов
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что с ним всё в порядке.
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Полиция нашла ребёнка мужчины и женщины, тела которых были обнаружены сегодня утром под окнами многоэтажки в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.
По предварительным данным, родители мальчика были в разводе. Со вчерашнего дня ребёнок находился у отца. В пресс-службе ведомства уточнили, что с ним всё в порядке, сообщает "Сиб.фм".
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