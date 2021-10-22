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В Новосибирске нашли пропавшего ребёнка выпавших из окна супругов

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что с ним всё в порядке.

22 октября, 07:10

Фото © VK / act54

Полиция нашла ребёнка мужчины и женщины, тела которых были обнаружены сегодня утром под окнами многоэтажки в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

По предварительным данным, родители мальчика были в разводе. Со вчерашнего дня ребёнок находился у отца. В пресс-службе ведомства уточнили, что с ним всё в порядке, сообщает "Сиб.фм".

Тела мужчины и женщины найдены под окнами многоэтажки в Новосибирске, их ребёнка не могут найти

Тела мужчины и женщины найдены под окнами многоэтажки в Новосибирске, их ребёнка не могут найти

Ранее в Сызрани маленькие девочки впали в кому после падения с пятого этажа. Мать отлучилась, а они решили поиграть со спичками, устроили пожар и испугались. Медики борются за жизнь детей.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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