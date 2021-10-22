В Новосибирске нашли пропавшего ребёнка выпавших из окна супругов

Полиция нашла ребёнка мужчины и женщины, тела которых были обнаружены сегодня утром под окнами многоэтажки в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

По предварительным данным, родители мальчика были в разводе. Со вчерашнего дня ребёнок находился у отца. В пресс-службе ведомства уточнили, что с ним всё в порядке, сообщает "Сиб.фм".