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ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, готовившийся сторонником ИГИЛ

По данным спецслужбы, он планировал использовать самодельное взрывное устройство на объектах транспортной инфраструктуры.

22 октября, 07:08

Фото © ЦОС ФСБ

Сотрудники ФСБ России предотвратили в Ставропольском крае теракт, готовившийся сторонником террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье. Видео © ЦОС ФСБ

"Федеральной службой безопасности РФ предотвращена попытка совершения сторонником запрещённой на территории России международной террористической организации ИГИЛ резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)", — заявили в ЦОС.

Во время обыска у подозреваемого дома обнаружили и изъяли взрывчатку и поражающие элементы, из которых он планировал собрать СВУ. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств".

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Ранее Лайф рассказывал, что правоохранители пресекли деятельность экстремистов "Нурджулара"* в Московском регионе. Представители организации пытались создать многоуровневую систему продвижения радикальной идеологии в РФ, для чего вербовали студентов.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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