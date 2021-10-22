ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, готовившийся сторонником ИГИЛ

Сотрудники ФСБ России предотвратили в Ставропольском крае теракт, готовившийся сторонником террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье. Видео © ЦОС ФСБ

"Федеральной службой безопасности РФ предотвращена попытка совершения сторонником запрещённой на территории России международной террористической организации ИГИЛ резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)", — заявили в ЦОС.

Во время обыска у подозреваемого дома обнаружили и изъяли взрывчатку и поражающие элементы, из которых он планировал собрать СВУ. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Ранее Лайф рассказывал, что правоохранители пресекли деятельность экстремистов "Нурджулара"* в Московском регионе. Представители организации пытались создать многоуровневую систему продвижения радикальной идеологии в РФ, для чего вербовали студентов.