НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Число погибших в результате взрыва в цехе под Рязанью увеличилось до семи

Судьба девяти человек остаётся неизвестной, ещё один пострадавший госпитализирован.

22 октября, 06:49

Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

В результате взрыва в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области погибло семь человек, уточняет источник Лайфа.

Также, по его данным, судьба девяти остаётся неизвестной, ещё один пострадавший госпитализирован. Всего, напомним, в цехе находилось 17 человек.

Камеры засекли подозрительного мужчину у торгового центра под Воронежем перед взрывом

Камеры засекли подозрительного мужчину у торгового центра под Воронежем перед взрывом

По данным МЧС, в 9:31 пожар был ликвидирован на площади 160 кв. метров. Там также подтвердили гибель семи человек и госпитализацию одного пострадавшего.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1