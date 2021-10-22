Число погибших в результате взрыва в цехе под Рязанью увеличилось до семи
Судьба девяти человек остаётся неизвестной, ещё один пострадавший госпитализирован.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок
В результате взрыва в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области погибло семь человек, уточняет источник Лайфа.
Также, по его данным, судьба девяти остаётся неизвестной, ещё один пострадавший госпитализирован. Всего, напомним, в цехе находилось 17 человек.
По данным МЧС, в 9:31 пожар был ликвидирован на площади 160 кв. метров. Там также подтвердили гибель семи человек и госпитализацию одного пострадавшего.
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