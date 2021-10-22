Число погибших в результате взрыва в цехе под Рязанью увеличилось до семи

В результате взрыва в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области погибло семь человек, уточняет источник Лайфа.

Также, по его данным, судьба девяти остаётся неизвестной, ещё один пострадавший госпитализирован. Всего, напомним, в цехе находилось 17 человек.