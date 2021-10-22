Появилось видео переправки Саакашвили с Украины в Грузию в молочном фургоне

В Минюсте Грузии обвинили Саакашвили в нарушении тюремного устава после жеста с "сердечком"

Отмечается, что политик спрятался в вентиляционном отсеке автомобиля, где пробыл 48 часов. Ранее ему предъявили новое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Такое преступление влечёт за собой лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.