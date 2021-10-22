Появилось видео переправки Саакашвили с Украины в Грузию в молочном фургоне
Политик прятался в вентиляционном отсеке грузовика на протяжении двух суток.
Кадр видео © Imedi
Появилось видео переправки Саакашвили с Украины в Грузию в молочном фургоне. Видео © Imedi
Грузинский телеканал Imedi опубликовал видео незаконной переправки экс-президента страны Михаила Саакашвили с Украины в грузовике с молочными продуктами.
Отмечается, что политик спрятался в вентиляционном отсеке автомобиля, где пробыл 48 часов. Ранее ему предъявили новое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Такое преступление влечёт за собой лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации.
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