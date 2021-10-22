Байден заявил, что США защитят Тайвань в случае агрессии со стороны Китая

Президент США Джо Байден заявил, что США встанут на защиту Тайваня в случае агрессии со стороны Китая.

"Да. У нас есть обязательство делать это", — сказал американский президент в эфире телеканала CNN.

Также глава Белого дома заявил, что Вашингтон не хочет холодной войны с Пекином, но не отступит от своих позиций.

"Я разговаривал с Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: Байден хочет новую начать холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем", — подчеркнул политик.