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Байден заявил, что США защитят Тайвань в случае агрессии со стороны Китая

Также глава Белого дома заявил, что Вашингтон не хочет холодной войны с Пекином, но не отступит от своих позиций.

22 октября, 06:11
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден заявил, что США встанут на защиту Тайваня в случае агрессии со стороны Китая.

"Да. У нас есть обязательство делать это", — сказал американский президент в эфире телеканала CNN.

Также глава Белого дома заявил, что Вашингтон не хочет холодной войны с Пекином, но не отступит от своих позиций.

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"Я разговаривал с Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: Байден хочет новую начать холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем", — подчеркнул политик.

Ранее Байден обеспокоился испытаниями гиперзвуковой ракеты в Китае.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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