Раскрыта неожиданная причина госпитализации Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице лишь из-за позднего времени, которое помешало ей вернуться домой. Об этом пишет газета The Sun.

По данным СМИ, 95-летняя монаршая особа осталась в клинике короля Эдварда VII в центре Лондона, так как её помощники не захотели возвращаться в Виндзорский замок в позднее время.

В предыдущий раз Елизавета II ночевала в больнице в 2013 году, когда лечилась от гастроэнтерита.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что 20 октября королеву госпитализировали по рекомендации врачей, посоветовавших ей отдохнуть. Этому предшествовала отмена поездки Елизаветы II в Северную Ирландию также по совету медиков.