Раскрыта неожиданная причина госпитализации Елизаветы II
Всё дело, по данным местных журналистов, в помощниках королевы Великобритании.
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Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице лишь из-за позднего времени, которое помешало ей вернуться домой. Об этом пишет газета The Sun.
По данным СМИ, 95-летняя монаршая особа осталась в клинике короля Эдварда VII в центре Лондона, так как её помощники не захотели возвращаться в Виндзорский замок в позднее время.
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В предыдущий раз Елизавета II ночевала в больнице в 2013 году, когда лечилась от гастроэнтерита.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что 20 октября королеву госпитализировали по рекомендации врачей, посоветовавших ей отдохнуть. Этому предшествовала отмена поездки Елизаветы II в Северную Ирландию также по совету медиков.
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Напомним, некоторое время назад Елизавета II полностью отказалась от алкоголя по рекомендации врачей. Теперь она вынуждена вместо любимого мартини пить минеральную воду Malvern. По данным СМИ, это решение было личным выбором Елизаветы II. Кроме того, недавно королева впервые предстала на публике с тростью.
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