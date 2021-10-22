Издание Santa Fe New Mexican опубликовало первые фото актёра Алека Болдуина после того, как на съёмках фильма в США он застрелил женщину-оператора и ранил режиссёра.

На одном из снимков видно, что артист звонит кому-то или говорит с кем-то по телефону. На другом он склонился вниз.