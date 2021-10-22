Склонился в ужасе: Появились первые фото Алека Болдуина после того, как он застрелил оператора
Обвинения против знаменитого артиста правоохранительные органы пока не выдвинули.
Алек Болдуин. Фото © ТАСС / ZUma
Издание Santa Fe New Mexican опубликовало первые фото актёра Алека Болдуина после того, как на съёмках фильма в США он застрелил женщину-оператора и ранил режиссёра.
На одном из снимков видно, что артист звонит кому-то или говорит с кем-то по телефону. На другом он склонился вниз.
Алек Болдуин после убийства оператора на съёмках фильма. Фото © Santa Fe New Mexican
Напомним, ранее во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы и находится в критическом состоянии, а 42-летняя оператор Халина Хатчинс погибла. Что стало причиной трагедии, устанавливается. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты.
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