Россияне старше 45 лет рассказали, какую работу предпочитают

Сервис "VK Работа" провёл исследование среди специалистов рабочих профессий старше 45 лет, чтобы узнать, на какие вакансии они чаще всего откликаются, какую форму занятости предпочитают и испытывают ли сложности при трудоустройстве. Результаты опроса есть в распоряжении Лайфа.

В целом по России соискатели рабочих специальностей старше 45 чаще всего откликаются на вакансии администратора со средней зарплатой 23 950 рублей, менеджера с заработной платой в размере 30 100 рублей и кассира со средним окладом 21 800 рублей. Интересно, что примерно 51% сотрудников в возрасте от 45 лет работают в режиме частичной занятости. Больше всего работающих неполный день находится в Новосибирске и Казани — там этот показатель равен 66% и 56% соответственно.

Также опрос показал, что 42% от всех откликов "синих воротничков" старше 45 лет приходится на должности, предполагающие удалённую занятость. В Москве этот показатель составляет 45%. Кроме того, примерно 18% сотрудников старше 45 лет работают, не имея опыта. Такие соискатели трудятся, например, курьерами, грузчиками или официантами. Около 6% людей старше 45 работают в двух и более местах, а 33% на данный момент в поиске трудоустройства. Помимо этого из исследования стало известно, что такие кандидаты не любят менять работу — 51% респондентов не делали этого после достижения 45 лет.

78% опрошенных уверены, что люди старше 45 лет сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Среди основных причин возникновения таких ситуаций 62% сослались на возраст, так как работодатели уверены, что более молодые сотрудники могут выполнять больший объём работы. Каждый пятый опрошенный добавил, что из-за возраста им сложнее учиться чему-то новому. Трудности адаптации в молодом коллективе отметили 10% респондентов.