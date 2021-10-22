Пентагон назвал причину срыва испытаний гиперзвукового оружия

Министерство обороны США подтвердило срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, по факту случившегося ведомство проводит проверку. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Пентагон.

Там пояснили, что речь идёт об "эксперименте по сбору данных", который 21 октября должен был пройти на космодроме Кадьяк у берегов Аляски.

"Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия", — заявили в ведомстве.