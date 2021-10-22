Пентагон назвал причину срыва испытаний гиперзвукового оружия
Они должны были состояться на космодроме Кадьяк у берегов Аляски.
Фото © ТАСС / Ладислав Карпов
Министерство обороны США подтвердило срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, по факту случившегося ведомство проводит проверку. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Пентагон.
Там пояснили, что речь идёт об "эксперименте по сбору данных", который 21 октября должен был пройти на космодроме Кадьяк у берегов Аляски.
"Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия", — заявили в ведомстве.
Ранее в Британии заявили о безнадёжном отставании США в "гиперзвуковой гонке" с Россией и Китаем. По мнению автора статьи в The Telegraph, с появлением нового оружия преимущества американских авианосцев перестанут играть решающую роль, так как боевые корабли станут всего лишь "подсадными утками" для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса.
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