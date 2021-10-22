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В центре Москвы у ресторана произошла драка со стрельбой, один человек ранен

Пострадавший получил пулю в живот, его доставили в больницу. По некоторым данным, стрелок уехал с места происшествия на автомобиле Porsche.

22 октября, 04:16

Фото © Pixabay

В центре Москвы произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение. Как сообщает Пятый канал, инцидент случился в ночь на 22 октября на Новом Арбате.

Уточняется, что трое посетителей ресторана вышли из заведения. Уже на улице между ними началась потасовка. В ходе конфликта один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в живот оппоненту, который незадолго до этого сидел с ним за одним столом.

После этого двое посетителей заведения скрылись с места происшествия. По некоторым данным, они уехали на автомобиле Porsche.

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Пострадавшим оказался 24-летний молодой человек, его с ранением доставили в больницу. Врачи делают ему операцию. Причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что в Тобольске парень зарезал 18-летнюю возлюбленную, решившую уйти от него.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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