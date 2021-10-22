В центре Москвы у ресторана произошла драка со стрельбой, один человек ранен

В центре Москвы произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение. Как сообщает Пятый канал, инцидент случился в ночь на 22 октября на Новом Арбате.

Уточняется, что трое посетителей ресторана вышли из заведения. Уже на улице между ними началась потасовка. В ходе конфликта один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в живот оппоненту, который незадолго до этого сидел с ним за одним столом.

После этого двое посетителей заведения скрылись с места происшествия. По некоторым данным, они уехали на автомобиле Porsche.

Пострадавшим оказался 24-летний молодой человек, его с ранением доставили в больницу. Врачи делают ему операцию. Причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняются.