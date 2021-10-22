Женщина-оператор, которую застрелил Алек Болдуин, оказалась уроженкой Украины и жила в СССР
На сайте Хатчинс отмечается, что она выросла на советской военной базе в окружении оленей и атомных подлодок.
Халина Хатчинс. Фото © halynahutchinsdp
Женщина-оператор, которую на съёмках фильма в США застрелил актёр Алек Болдуин, оказалась уроженкой Украины. Также в детстве она жила в России.
"Родом с Украины, Халина выросла на советской военной базе на Полярном круге в окружении оленей и атомных подводных лодок. Она имеет степень магистра международной журналистики Киевского национального университета и ранее работала журналистом-расследователем в британских документальных постановках в Европе", — говорится на личном сайте Хатчинс.
Напомним, ранее во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя оператор Халина Хатчинс погибла. Что стало причиной трагедии, устанавливается. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты.
Лента новостей
"Все остальные — временные": В Роспотребнадзоре указали на единственное пожизненное противопоказание к вакцинации
сегодня в 04:03
Еда "тлеет" в духовках: На Украине объяснили низкое качество газа смешиванием с российским топливом
сегодня в 03:54
Режиссёр, которого подстрелил Алек Болдуин, находится в критическом состоянии
сегодня в 03:47
Комментариев: 0