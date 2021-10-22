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Женщина-оператор, которую застрелил Алек Болдуин, оказалась уроженкой Украины и жила в СССР

На сайте Хатчинс отмечается, что она выросла на советской военной базе в окружении оленей и атомных подлодок.

22 октября, 04:13
<p>Халина Хатчинс. Фото © <a href="http://www.halynahutchinsdp.com/bio" target="_blank" rel="noopener noreferrer">halynahutchinsdp</a></p>

Халина Хатчинс. Фото © halynahutchinsdp

Женщина-оператор, которую на съёмках фильма в США застрелил актёр Алек Болдуин, оказалась уроженкой Украины. Также в детстве она жила в России.

"Родом с Украины, Халина выросла на советской военной базе на Полярном круге в окружении оленей и атомных подводных лодок. Она имеет степень магистра международной журналистики Киевского национального университета и ранее работала журналистом-расследователем в британских документальных постановках в Европе", — говорится на личном сайте Хатчинс.

Режиссёр, которого подстрелил Алек Болдуин, находится в критическом состоянии

Режиссёр, которого подстрелил Алек Болдуин, находится в критическом состоянии

Напомним, ранее во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя оператор Халина Хатчинс погибла. Что стало причиной трагедии, устанавливается. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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