Женщина-оператор, которую застрелил Алек Болдуин, оказалась уроженкой Украины и жила в СССР

Женщина-оператор, которую на съёмках фильма в США застрелил актёр Алек Болдуин, оказалась уроженкой Украины. Также в детстве она жила в России.

"Родом с Украины, Халина выросла на советской военной базе на Полярном круге в окружении оленей и атомных подводных лодок. Она имеет степень магистра международной журналистики Киевского национального университета и ранее работала журналистом-расследователем в британских документальных постановках в Европе", — говорится на личном сайте Хатчинс.