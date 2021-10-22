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Тела мужчины и женщины найдены под окнами многоэтажки в Новосибирске, их ребёнка не могут найти

Соседи недоумевают, ведь вчера они видели пару и те выглядели абсолютно нормально. Где находится их сын, пока неясно.

22 октября, 04:57
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/act54" target="_blank" rel="noopener noreferrer">act54</a></p>

Фото © VK / act54

Под окнами многоэтажки в Новосибирске найдены тела мужчины и женщины. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.

"В районе 08:41 (04:41 мск) в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел - мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты", — рассказали в ведомстве.

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Сиб.фм сообщает, что трагедия случилась возле многоэтажного дома № 48/1 по улице Челюскинцев. По словам соседей, погибшие были парой и жили вместе с сыном 9-10 лет. При этом МК пишет, что ребёнка в квартире не оказалось.

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"Вчера их видели, абсолютно нормальные. Непонятно, что могло произойти", — отметили соседи.

На место происшествия приехал брат погибшей. Он был шокирован случившимся и утверждал, что в 07:00 по местному времени сестра ещё была жива.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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