Тела мужчины и женщины найдены под окнами многоэтажки в Новосибирске, их ребёнка не могут найти
Соседи недоумевают, ведь вчера они видели пару и те выглядели абсолютно нормально. Где находится их сын, пока неясно.
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Под окнами многоэтажки в Новосибирске найдены тела мужчины и женщины. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
"В районе 08:41 (04:41 мск) в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел - мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты", — рассказали в ведомстве.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего
Сиб.фм сообщает, что трагедия случилась возле многоэтажного дома № 48/1 по улице Челюскинцев. По словам соседей, погибшие были парой и жили вместе с сыном 9-10 лет. При этом МК пишет, что ребёнка в квартире не оказалось.
"Вчера их видели, абсолютно нормальные. Непонятно, что могло произойти", — отметили соседи.
На место происшествия приехал брат погибшей. Он был шокирован случившимся и утверждал, что в 07:00 по местному времени сестра ещё была жива.
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