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Украинский генерал пригрозил России британскими ракетами

Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сделал очередное скандальное заявление.

22 октября, 04:46
<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Brimstone_Missile_fitted_to_a_Tornado_GR4._MOD_45159236.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, смогут "уничтожать" российские военные корабли. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в беседе с порталом "Обозреватель".

По его словам, украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone "смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям". Романенко добавил ,что данные ракеты можно использовать и по наземным целям. С помощью подобного вооружения у Украины появится возможность "более мощного ответа" на "провокации" России, заявил генерал.

Британия поставит Украине ракетное вооружение и военные корабли

Британия поставит Украине ракетное вооружение и военные корабли

Украинские политики и эксперты в последнее время часто обвиняют Россию в якобы агрессивном поведении, но при этом сами регулярно делают заявления о гипотетических атаках на РФ. Так, в июне тот же Романенко призвали создать собственные ракеты, способные достать до Урала. Москва же неоднократно заявляла об отсутствии намерений атаковать другие страны, и в частности Незалежную.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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