Украинский генерал пригрозил России британскими ракетами

По его словам, украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone "смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям". Романенко добавил ,что данные ракеты можно использовать и по наземным целям. С помощью подобного вооружения у Украины появится возможность "более мощного ответа" на "провокации" России, заявил генерал.

Украинские политики и эксперты в последнее время часто обвиняют Россию в якобы агрессивном поведении, но при этом сами регулярно делают заявления о гипотетических атаках на РФ. Так, в июне тот же Романенко призвали создать собственные ракеты, способные достать до Урала. Москва же неоднократно заявляла об отсутствии намерений атаковать другие страны, и в частности Незалежную.