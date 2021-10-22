"Выбросило из салона": На Урале один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом
По данным МВД, в момент аварии дорога была мокрая, но не скользкая.
Фото предоставил Лайфу пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых
На Урале один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом. Видео © LIFE
В Свердловской области один человек погиб и восемь пострадали после того, как пассажирский автобус съехал с трассы и перевернулся. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых. Авария случилась в районе 213-го км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
"По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "Ивеко", гражданин Азанов 1962 года рождения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левую сторону, где опрокинулся", — рассказал Горелых.
Погибшим оказался мужчина, от сильного удара его выбросило из салона автобуса. Личность устанавливается. Ещё восемь человек госпитализировано. При этом один из пассажиров находится в реанимации. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют более точные обстоятельства происшествия. Известно, что заказной автобус направлялся из Серова в Екатеринбург.
Отмечается, что в момент ЧП дорога была мокрая, но не скользкая. Движение на участке, где произошло ДТП, не затруднено. По итогам начавшейся проверки полиция примет процессуальное решение.
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