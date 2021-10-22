Песков считает, что речь Путина на "Валдае" не скажется на отношениях с Западом
По словам пресс-секретаря российского лидера, РФ была, есть и будет неотъемлемой частью Европы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский
Речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме не должна отразиться на отношениях с западными странами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы", — подчеркнул Песков в беседе с РИА "Новости".
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Напомним, в ходе дискуссии президент раскритиковал ряд подходов Запада по некоторым вопросам. Так, например, Путина возмутили попытки изменить язык ради людей, не определившихся с полом. Кроме того, российский лидер назвал фантасмагорией дискуссии о правах мужчин и женщин на Западе.
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