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Песков считает, что речь Путина на "Валдае" не скажется на отношениях с Западом

По словам пресс-секретаря российского лидера, РФ была, есть и будет неотъемлемой частью Европы.

22 октября, 05:41

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский

Речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме не должна отразиться на отношениях с западными странами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы", подчеркнул Песков в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, в ходе дискуссии президент раскритиковал ряд подходов Запада по некоторым вопросам. Так, например, Путина возмутили попытки изменить язык ради людей, не определившихся с полом. Кроме того, российский лидер назвал фантасмагорией дискуссии о правах мужчин и женщин на Западе.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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