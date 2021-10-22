Песков считает, что речь Путина на "Валдае" не скажется на отношениях с Западом

Речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме не должна отразиться на отношениях с западными странами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы", — подчеркнул Песков в беседе с РИА "Новости".