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Названы три способа, с помощью которых мошенники узнают баланс банковских карт

Использование удобных и быстрых сервисов приводит к лазейкам, позволяющим злоумышленникам похитить большую часть конфиденциальных данных, отметил эксперт Арсений Щельцин.

22 октября, 05:51

Фото © Pixabay

Мошенники могут узнать баланс банковской карты жертвы несколькими способами. По словам гендиректора АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, есть три основных подобных метода.

Самым "живучим" является выполнение операции оплаты с помощью всех украденных данных карты. Подбирая несколько сумм, злоумышленники способны "полностью понять баланс карты". Кроме того, мошенники могут производить оплаты с отменой.

Также узнать баланс возможно через СМС на номер банка или звонок оператору.

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"Зачастую достаточно обозначить данные номера карты и дополнительный идентифицирующий параметр, к примеру, дату рождения, номер паспорта, голосовое приветствие", — цитирует Щельцина агентство "Прайм".

Эксперт добавил, что удобные и быстрые сервисы приводят к лазейкам, позволяющим злоумышленникам похитить большую часть конфиденциальных данных. Помимо этого есть социальная инженерия, с помощью которой жертвы сами раскрывают личные сведения.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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