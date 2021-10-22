Названы три способа, с помощью которых мошенники узнают баланс банковских карт

Мошенники могут узнать баланс банковской карты жертвы несколькими способами. По словам гендиректора АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, есть три основных подобных метода.

Самым "живучим" является выполнение операции оплаты с помощью всех украденных данных карты. Подбирая несколько сумм, злоумышленники способны "полностью понять баланс карты". Кроме того, мошенники могут производить оплаты с отменой.

Также узнать баланс возможно через СМС на номер банка или звонок оператору.

"Зачастую достаточно обозначить данные номера карты и дополнительный идентифицирующий параметр, к примеру, дату рождения, номер паспорта, голосовое приветствие", — цитирует Щельцина агентство "Прайм".

Эксперт добавил, что удобные и быстрые сервисы приводят к лазейкам, позволяющим злоумышленникам похитить большую часть конфиденциальных данных. Помимо этого есть социальная инженерия, с помощью которой жертвы сами раскрывают личные сведения.