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Эксперт заявил, что ЦБ может запретить выдачу уже одобренных кредитов

По словам Гарегина Тосуняна, регулятор повышает требования к банкам в части соответствия условиям по долговой нагрузке, источникам доходов и сопровождению кредитов.

22 октября, 06:17

Фото © Pixabay

Центробанк РФ намерен получить право запрещать банкам выдавать кредиты, если выяснит, что они не учли все нюансы для одобрения того или иного кредита. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в эфире радио "Комсомольская правда".

Как пояснил эксперт, ЦБ повышает требования к банкам в части соответствия условиям по долговой нагрузке, источникам доходов и сопровождению кредитов.

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"Центробанк хочет закрепить за собой законодательное право запретить банку выдать кредит, если его обеспечение и долговая нагрузка не соответствуют требованиям", — рассказал Тосунян.

По его словам, расходы на оплату долга не должны превышать 50 процентов от дохода. Тосунян добавил, что ужесточение контроля затронет значительный сегмент потребительского кредитования, а также отметил, что в России за два последних месяца сократились темпы ипотечного кредитования.

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Ранее эксперты спрогнозировали влияние новых ограничений по ковиду на выдачу кредитов. По мнению специалистов, банки ужесточат требования к заёмщикам, но не радикально.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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