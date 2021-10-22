МЧС: Пожар на заводе в Рязанской области не угрожает населению

МЧС России сообщило, что в результате пожара на пороховом заводе "Эластик" в Рязанской области угрозы населению нет.

"Угрозы населению нет", — сказали в МЧС.

Уточняется, что по прибытии к месту вызова первых подразделений было обнаружено, что в результате "технологического процесса" произошло возгорание на территории одного из цехов.