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МЧС: Пожар на заводе в Рязанской области не угрожает населению

В момент ЧП на территории предприятия находилось 17 рабочих, судьба девяти из них неизвестна.

22 октября, 07:02

Фото © VK / МЧС России

МЧС России сообщило, что в результате пожара на пороховом заводе "Эластик" в Рязанской области угрозы населению нет.

"Угрозы населению нет", — сказали в МЧС.

Уточняется, что по прибытии к месту вызова первых подразделений было обнаружено, что в результате "технологического процесса" произошло возгорание на территории одного из цехов.

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Ранее Лайф сообщал, что в результате взрыва в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области погибло семь человек. Судьба девяти остаётся неизвестной, ещё один пострадавший госпитализирован.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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