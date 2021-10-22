МЧС: Пожар на заводе в Рязанской области не угрожает населению
В момент ЧП на территории предприятия находилось 17 рабочих, судьба девяти из них неизвестна.
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МЧС России сообщило, что в результате пожара на пороховом заводе "Эластик" в Рязанской области угрозы населению нет.
"Угрозы населению нет", — сказали в МЧС.
Уточняется, что по прибытии к месту вызова первых подразделений было обнаружено, что в результате "технологического процесса" произошло возгорание на территории одного из цехов.
Ранее Лайф сообщал, что в результате взрыва в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области погибло семь человек. Судьба девяти остаётся неизвестной, ещё один пострадавший госпитализирован.
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