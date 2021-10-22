Лифт с десятью пассажирами сорвался с пятого этажа в жилом доме на западе Москвы
По факту происшествия ГУ СК РФ по Москве организовало доследственную проверку.
Фото © СК РФ по Москве
Лифт с десятью пассажирами, среди которых было четверо детей, сорвался с пятого этажа в жилом доме на улице Покрышкина в Москве. Несчастный случай произошёл утром 22 октября из-за обрыва троса, сообщает столичная прокуратура.
"По предварительной информации, в нём находилось 6 взрослых и 4 ребёнка. Между вторым и третьим этажом сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения", — сообщили в ведомстве.
Фото © Прокуратура Москвы
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового лифтового оборудования, к ней подключились и следователи ГСУ СК по Москве. На месте ЧП находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк.
Ранее Лайф сообщал, что жительница Красногорска вся в крови попала в больницу после поездки на взбесившемся лифте. По словам пострадавшей, перед инцидентом в кабине сильно пахло гарью. По факту случившегося Прокуратура Московской области организовала проверку.
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