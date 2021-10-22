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Лифт с десятью пассажирами сорвался с пятого этажа в жилом доме на западе Москвы

По факту происшествия ГУ СК РФ по Москве организовало доследственную проверку.

22 октября, 07:25
<p>Фото © <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1622271/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ по Москве</a></p>

Фото © СК РФ по Москве

Лифт с десятью пассажирами, среди которых было четверо детей, сорвался с пятого этажа в жилом доме на улице Покрышкина в Москве. Несчастный случай произошёл утром 22 октября из-за обрыва троса, сообщает столичная прокуратура.

"По предварительной информации, в нём находилось 6 взрослых и 4 ребёнка. Между вторым и третьим этажом сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения", — сообщили в ведомстве.

Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового лифтового оборудования, к ней подключились и следователи ГСУ СК по Москве. На месте ЧП находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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